Путин утвердил штат Вооружённых сил РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных сил РФ в количестве 1,9 миллиона, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Документ в пятницу, 17 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому указу, численность ВС РФ сокращена на 293 единицы. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Этим же документом признаны утратившими силу прежние указы об этом от 8 июля 2016 года и от 28 марта 2017 года. Согласно последнему, численность ВС РФ впервые с 2005 года была увеличена до 1 903 051 человек.