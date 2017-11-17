//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Путин утвердил штат Вооружённых сил РФ

17 ноября 2017, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Путин утвердил штат Вооружённых сил РФ
фото: globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных сил РФ в количестве 1,9 миллиона, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Документ в пятницу, 17 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому указу, численность ВС РФ сокращена на 293 единицы. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Этим же документом признаны утратившими силу прежние указы об этом от 8 июля 2016 года и от 28 марта 2017 года. Согласно последнему, численность ВС РФ впервые с 2005 года была увеличена до 1 903 051 человек.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Симоньян ответила разгневавшемуся из-за закона об иноагентах Маккейну

Симоньян ответила разгневавшемуся из-за закона об иноагентах Маккейну

Главред RT Маргарита Симоньян ответила на заявление Джона Маккейна. Маккей выразил возмущение принятием Госдумой закона, согласно которому СМИ, финансируются из-за рубежа, могут быть признаны иноагентами.

//Экономика

ЦБ лишил лицензии московский Регионфинансбанк

ЦБ лишил лицензии московский Регионфинансбанк

В пятницу, 17 ноября, ЦБ РФ лишил лицензии московский коммерческий банк "Региональные финансы". Согласно последней информации, данная организация не являлась участником системы страхования вкладов.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Эрдоган заявил, что власти США финансово поддерживают запрещенную ИГ

Эрдоган заявил, что власти США финансово поддерживают запрещенную ИГ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США финансово поддерживают террористическую организацию "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

//Общество

Россияне назвали актуальные проблемы здравоохранения

Россияне назвали актуальные проблемы здравоохранения

Россияне в ходе опроса назвали самые актуальные проблемы здравоохранения: длительные сроки ожидания медицинской помощи, очереди в больницах и поликлиниках, врачей и нехватку специалистов.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Названа сумма, которую получат пострадавшие в ходе ДТП в Марий Эл

Названа сумма, которую получат пострадавшие в ходе ДТП в Марий Эл

Сегодня стало известно, какую сумму могут получить пострадавшие в ходе страшного ДТП в Марий Эл. Родственникам погибших в аварии, а также раненым гражданам положены выплаты до 2,025 млн рублей.

//Происшествия

МВД сообщило о задержании группы, подозреваемой в мошенничестве с недвижимостью

МВД сообщило о задержании группы, подозреваемой в мошенничестве с недвижимостью

В пятницу, 17 ноября, в МВД России сообщили о задержании членов организованной группы, подозреваемой в осуществлении мошенничества с недвижимостью. Злоумышленники обманным способом совершали сделки.

//Общество

Девушка продала девственность за 2,5 миллиона евро и потратит деньги на учебу

Девушка продала девственность за 2,5 миллиона евро и потратит деньги на учебу

Жизель - 19-летняя уроженка США, модель, продала свою девственность. Девушка подрабатывала, занималась эскорт-услугами. Невинность она выставила на торги на сайте эскорт-услуг.

//Общество

Синоптики рассказали, когда москвичи увидят первые сугробы

Синоптики рассказали, когда москвичи увидят первые сугробы

Синоптики рассказали, когда москвичи смогут увидеть первые сугробы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что снег покроет улицы столицы уже в понедельник, 20 ноября.

//Новости партнеров

//Экономика

Кудрин доложил Путину о стратегии развития России до 2024 года

Кудрин доложил Путину о стратегии развития России до 2024 года

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в пятницу, 17 ноября, доложил Владимиру Путину о подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года.

//Происшествия

Водитель "скорой" чуть не убил фельдшера

Водитель "скорой" чуть не убил фельдшера

В Кировской области в с.Верхошижемье водитель "скорой", только что заступивший на смену по необъяснимым причинам пытался проводом задушить ничего не подозревавшего фельдшера.

//Общество

В сервисе продажи билетов на сайте РЖД произошел сбой

В сервисе продажи билетов на сайте РЖД произошел сбой

После возобновления продажи билетов на плацкарты на 2018 год сервис по покупке билетов на сайте РЖД работал со сбоями. В компании пояснили это проблемами на стороне банка-эквайера.

//Общество

Подводный крейсер "Князь Владимир" спущен на воду

Подводный крейсер "Князь Владимир" спущен на воду

Первый модернизированный подводный стратегический ракетоносец проекта 955А - "Князь Владимир" - выведен из эллинга верфи "Севмаш" и спущен на воду. Он станет представителем усовершенствованного проекта "Борей-А".

//Общество

В Крыму начали строить стену на границе с Украиной

В Крыму начали строить стену на границе с Украиной

Инженерное заграждение протяжённостью около 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной. Конкурс на поставку и возведение инженерных конструкций был объявлен в конце сентября.

//Общество

Пресс-секретарем Сергея Шойгу назначена журналистка Россияна Марковская

Пресс-секретарем Сергея Шойгу назначена журналистка Россияна Марковская

Выпускница факультета журналистики Дальневосточного федерального университета, поработавшая корреспондентом и телеведущей, Россияна Марковская назначена пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

//Общество

Пользователи Википедии «похоронили» Дмитрия Дюжева

Пользователи Википедии «похоронили» Дмитрия Дюжева

Один из пользователей «Википедии» исправил страницу о популярном актере Дмитрии Дюжеве, написав, что артист умер 11 ноября 2017 года. Сейчас данные о смерти Дюжева удалены, но Google все еще выдает выдуманную дату.

//Общество

Путин утвердил штат Вооружённых сил РФ

Путин утвердил штат Вооружённых сил РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных сил РФ в количестве 1,9 миллиона, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//Здоровье

Гипертония завоёвывает мир. Как не попасть в группу риска?

Гипертония завоёвывает мир. Как не попасть в группу риска?

Количество гипертоников на этой неделе резко увеличилось. Во всяком случае, в Америке. Ассоциация сердца Соединённых Штатов после многолетних исследований выпустила новые стандарты кровяного давления.

//В мире

Саакашвили сообщил о похищении в Киеве корреспондента грузинского телеканала

Саакашвили сообщил о похищении в Киеве корреспондента грузинского телеканала

Бывший губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве корреспондента грузинского телеканала. По словам Саакашвили, журналиста похитили вместе с его друзьями.

//Общество

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о причинах своей отставки

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о причинах своей отставки

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в своих мемуарах написал, что причиной его отставки стал отказ поддержать намерение Дмитрия Медведева баллотироваться на второй срок на пост президента России.

//Общество

Сотрудники «Новой газеты» выбрали нового главреда

Сотрудники «Новой газеты» выбрали нового главреда

В редакции «Новой газеты» прошли выборы главного редактора. Большинство сотрудников издания проголосовали за Сергея Кожеурова. Процедура выборов прописана в уставе редакции и проходит раз в два года.

//Общество

Падающий метеор перепугал жителей Лапландии

Падающий метеор перепугал жителей Лапландии

Местные жители бросились звонить в аварийные службы финской Лапландии в ночь на 17 ноября, рассказывая о падающем с неба огненном объекте. Они решили, что это может быть самолет, но, скорее всего, на Землю упал метеор.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с Жанной Фриске

Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с Жанной Фриске

Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с певицей Жанной Фриске. Дюжев после инцидента в аэропорту стал героем скандальной хроники. Телеведущий Борис Корчевников пригласил актера рассказать о своей судьбе.

//Наука

Ученые обеспокоены тем, что Землю "атакует" таинственная антиматерия

Ученые обеспокоены тем, что Землю "атакует" таинственная антиматерия

Ученые всерьез обеспокоены, поскольку нашу планету активно "атакуют" таинственные потоки антиматерии. Согласно последней информации, данное явление, вероятно, имеет крайне экзотическое происхождение.

//Общество

Рогозин ответил на заявление Пентагона о потере военного преимущества США

Рогозин ответил на заявление Пентагона о потере военного преимущества США

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, прокомментировал заявление главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда о том, что Штаты теряют военное преимущество.

//Расследования

Скорую помощь вызвали сегодня в Мосгорсуд группе обвиняемых в хулиганстве

Скорую помощь вызвали сегодня в Мосгорсуд группе обвиняемых в хулиганстве

Бригаду "скорой помощи" вызвали сегодня в Мосгорсуд группе обвиняемых в хулиганстве. Адвокат одного из обвиняемых рассказали, что прямо на судебном заседании шесть человек попытались вскрыть себе лезвиями вены. .

//Экономика

Банк России ожидает в будущем году ускорения инфляции

Банк России ожидает в будущем году ускорения инфляции

Банк России ожидает в будущем году ускорения инфляции. Согласно последней информации, обнародованной сегодня регулятором, в первом полугодии 2018 года данный показатель достигнет 4 процентов.

//Шоу-бизнес

Волочкова жаждет мести и хочет опорочить имя бывшего возлюбленного

Волочкова жаждет мести и хочет опорочить имя бывшего возлюбленного

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова намерена отомстить своему бывшему возлюбленному Чермену Дзотову. Артистка заявила, что приготовила большой "подарок" для родственников мужчины.

//Общество

Минобороны может отстранить от службы военных-толстяков

Минобороны может отстранить от службы военных-толстяков

Минобороны РФ может отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением. Директива разослана ответственным по кадрам всех частей под роспись. По данным Минздрава, в России все больше толстеет мужчин.

//Хайтек

Юрист из Челябинска создал приложение против коллекторов

Юрист из Челябинска создал приложение против коллекторов

Юрист из Челябинска создал бесплатное приложение для смартфонов, с помощью которого должники смогут противодействовать коллекторам

//Культура

Умер актер Робер Ирш

Умер актер Робер Ирш

Во Франции умер знаменитый актер Робер Ирш. Французский артист ушел из жизни в возрасте 92 лет. О дате прощания с Робером Иршем будет объявлено дополнительно, - сообщает издание Le Mond.

//Общество

Закон о "черном списке" авиадебоширов приняли в Госдуме

Закон о "черном списке" авиадебоширов приняли в Госдуме

В пятницу в Госдуме в третьем и окончательном чтении был принят законопроект о "черных списках" авиадебоширов. Авиакомпании теперь имеют право запретить некоторым пассажирам летать своими рейсами.

//Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева вышла из декрета

Певица Юлия Савичева вышла из декрета

Певица Юлия Савичева вышла из декретного отпуска. Он и продлился то совсем недолго. Первенца - дочку Анечку - артистка родила в августе. Юлия быстро пришла в форму. На светские тусовки она не рвалась.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Симоньян ответила разгневавшемуся из-за закона об иноагентах Маккейну

Симоньян ответила разгневавшемуся из-за закона об иноагентах Маккейну

Главред RT Маргарита Симоньян ответила на заявление Джона Маккейна. Маккей выразил возмущение принятием Госдумой закона, согласно которому СМИ, финансируются из-за рубежа, могут быть признаны иноагентами.

//Экономика

ЦБ лишил лицензии московский Регионфинансбанк

ЦБ лишил лицензии московский Регионфинансбанк

В пятницу, 17 ноября, ЦБ РФ лишил лицензии московский коммерческий банк "Региональные финансы". Согласно последней информации, данная организация не являлась участником системы страхования вкладов.

//В мире

Эрдоган заявил, что власти США финансово поддерживают запрещенную ИГ

Эрдоган заявил, что власти США финансово поддерживают запрещенную ИГ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США финансово поддерживают террористическую организацию "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

//Общество

Россияне назвали актуальные проблемы здравоохранения

Россияне назвали актуальные проблемы здравоохранения

Россияне в ходе опроса назвали самые актуальные проблемы здравоохранения: длительные сроки ожидания медицинской помощи, очереди в больницах и поликлиниках, врачей и нехватку специалистов.

//Происшествия

Названа сумма, которую получат пострадавшие в ходе ДТП в Марий Эл

Названа сумма, которую получат пострадавшие в ходе ДТП в Марий Эл

Сегодня стало известно, какую сумму могут получить пострадавшие в ходе страшного ДТП в Марий Эл. Родственникам погибших в аварии, а также раненым гражданам положены выплаты до 2,025 млн рублей.

//Происшествия

МВД сообщило о задержании группы, подозреваемой в мошенничестве с недвижимостью

МВД сообщило о задержании группы, подозреваемой в мошенничестве с недвижимостью

В пятницу, 17 ноября, в МВД России сообщили о задержании членов организованной группы, подозреваемой в осуществлении мошенничества с недвижимостью. Злоумышленники обманным способом совершали сделки.

//Общество

Девушка продала девственность за 2,5 миллиона евро и потратит деньги на учебу

Девушка продала девственность за 2,5 миллиона евро и потратит деньги на учебу

Жизель - 19-летняя уроженка США, модель, продала свою девственность. Девушка подрабатывала, занималась эскорт-услугами. Невинность она выставила на торги на сайте эскорт-услуг.

//Общество

Синоптики рассказали, когда москвичи увидят первые сугробы

Синоптики рассказали, когда москвичи увидят первые сугробы

Синоптики рассказали, когда москвичи смогут увидеть первые сугробы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что снег покроет улицы столицы уже в понедельник, 20 ноября.

//Экономика

Кудрин доложил Путину о стратегии развития России до 2024 года

Кудрин доложил Путину о стратегии развития России до 2024 года

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в пятницу, 17 ноября, доложил Владимиру Путину о подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года.

//Происшествия

Водитель "скорой" чуть не убил фельдшера

Водитель "скорой" чуть не убил фельдшера

В Кировской области в с.Верхошижемье водитель "скорой", только что заступивший на смену по необъяснимым причинам пытался проводом задушить ничего не подозревавшего фельдшера.

//Общество

В сервисе продажи билетов на сайте РЖД произошел сбой

В сервисе продажи билетов на сайте РЖД произошел сбой

После возобновления продажи билетов на плацкарты на 2018 год сервис по покупке билетов на сайте РЖД работал со сбоями. В компании пояснили это проблемами на стороне банка-эквайера.

//Общество

Подводный крейсер "Князь Владимир" спущен на воду

Подводный крейсер "Князь Владимир" спущен на воду

Первый модернизированный подводный стратегический ракетоносец проекта 955А - "Князь Владимир" - выведен из эллинга верфи "Севмаш" и спущен на воду. Он станет представителем усовершенствованного проекта "Борей-А".

//Общество

В Крыму начали строить стену на границе с Украиной

В Крыму начали строить стену на границе с Украиной

Инженерное заграждение протяжённостью около 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной. Конкурс на поставку и возведение инженерных конструкций был объявлен в конце сентября.

//Общество

Пресс-секретарем Сергея Шойгу назначена журналистка Россияна Марковская

Пресс-секретарем Сергея Шойгу назначена журналистка Россияна Марковская

Выпускница факультета журналистики Дальневосточного федерального университета, поработавшая корреспондентом и телеведущей, Россияна Марковская назначена пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

//Общество

Пользователи Википедии «похоронили» Дмитрия Дюжева

Пользователи Википедии «похоронили» Дмитрия Дюжева

Один из пользователей «Википедии» исправил страницу о популярном актере Дмитрии Дюжеве, написав, что артист умер 11 ноября 2017 года. Сейчас данные о смерти Дюжева удалены, но Google все еще выдает выдуманную дату.

//Общество

Путин утвердил штат Вооружённых сил РФ

Путин утвердил штат Вооружённых сил РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных сил РФ в количестве 1,9 миллиона, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Здоровье

Гипертония завоёвывает мир. Как не попасть в группу риска?

Гипертония завоёвывает мир. Как не попасть в группу риска?

Количество гипертоников на этой неделе резко увеличилось. Во всяком случае, в Америке. Ассоциация сердца Соединённых Штатов после многолетних исследований выпустила новые стандарты кровяного давления.

//В мире

Саакашвили сообщил о похищении в Киеве корреспондента грузинского телеканала

Саакашвили сообщил о похищении в Киеве корреспондента грузинского телеканала

Бывший губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве корреспондента грузинского телеканала. По словам Саакашвили, журналиста похитили вместе с его друзьями.

//Общество

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о причинах своей отставки

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о причинах своей отставки

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в своих мемуарах написал, что причиной его отставки стал отказ поддержать намерение Дмитрия Медведева баллотироваться на второй срок на пост президента России.

//Общество

Сотрудники «Новой газеты» выбрали нового главреда

Сотрудники «Новой газеты» выбрали нового главреда

В редакции «Новой газеты» прошли выборы главного редактора. Большинство сотрудников издания проголосовали за Сергея Кожеурова. Процедура выборов прописана в уставе редакции и проходит раз в два года.

//Общество

Падающий метеор перепугал жителей Лапландии

Падающий метеор перепугал жителей Лапландии

Местные жители бросились звонить в аварийные службы финской Лапландии в ночь на 17 ноября, рассказывая о падающем с неба огненном объекте. Они решили, что это может быть самолет, но, скорее всего, на Землю упал метеор.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с Жанной Фриске

Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с Жанной Фриске

Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с певицей Жанной Фриске. Дюжев после инцидента в аэропорту стал героем скандальной хроники. Телеведущий Борис Корчевников пригласил актера рассказать о своей судьбе.

//Наука

Ученые обеспокоены тем, что Землю "атакует" таинственная антиматерия

Ученые обеспокоены тем, что Землю "атакует" таинственная антиматерия

Ученые всерьез обеспокоены, поскольку нашу планету активно "атакуют" таинственные потоки антиматерии. Согласно последней информации, данное явление, вероятно, имеет крайне экзотическое происхождение.

//Общество

Рогозин ответил на заявление Пентагона о потере военного преимущества США

Рогозин ответил на заявление Пентагона о потере военного преимущества США

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, прокомментировал заявление главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда о том, что Штаты теряют военное преимущество.

//Расследования

Скорую помощь вызвали сегодня в Мосгорсуд группе обвиняемых в хулиганстве

Скорую помощь вызвали сегодня в Мосгорсуд группе обвиняемых в хулиганстве

Бригаду "скорой помощи" вызвали сегодня в Мосгорсуд группе обвиняемых в хулиганстве. Адвокат одного из обвиняемых рассказали, что прямо на судебном заседании шесть человек попытались вскрыть себе лезвиями вены. .

//Экономика

Банк России ожидает в будущем году ускорения инфляции

Банк России ожидает в будущем году ускорения инфляции

Банк России ожидает в будущем году ускорения инфляции. Согласно последней информации, обнародованной сегодня регулятором, в первом полугодии 2018 года данный показатель достигнет 4 процентов.

//Шоу-бизнес

Волочкова жаждет мести и хочет опорочить имя бывшего возлюбленного

Волочкова жаждет мести и хочет опорочить имя бывшего возлюбленного

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова намерена отомстить своему бывшему возлюбленному Чермену Дзотову. Артистка заявила, что приготовила большой "подарок" для родственников мужчины.

//Общество

Минобороны может отстранить от службы военных-толстяков

Минобороны может отстранить от службы военных-толстяков

Минобороны РФ может отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением. Директива разослана ответственным по кадрам всех частей под роспись. По данным Минздрава, в России все больше толстеет мужчин.

//Хайтек

Юрист из Челябинска создал приложение против коллекторов

Юрист из Челябинска создал приложение против коллекторов

Юрист из Челябинска создал бесплатное приложение для смартфонов, с помощью которого должники смогут противодействовать коллекторам

//Культура

Умер актер Робер Ирш

Умер актер Робер Ирш

Во Франции умер знаменитый актер Робер Ирш. Французский артист ушел из жизни в возрасте 92 лет. О дате прощания с Робером Иршем будет объявлено дополнительно, - сообщает издание Le Mond.

//Общество

Закон о "черном списке" авиадебоширов приняли в Госдуме

Закон о "черном списке" авиадебоширов приняли в Госдуме

В пятницу в Госдуме в третьем и окончательном чтении был принят законопроект о "черных списках" авиадебоширов. Авиакомпании теперь имеют право запретить некоторым пассажирам летать своими рейсами.

//Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева вышла из декрета

Певица Юлия Савичева вышла из декрета

Певица Юлия Савичева вышла из декретного отпуска. Он и продлился то совсем недолго. Первенца - дочку Анечку - артистка родила в августе. Юлия быстро пришла в форму. На светские тусовки она не рвалась.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры