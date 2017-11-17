Падающий метеор перепугал жителей Лапландии

Местные жители бросились звонить в аварийные службы финской Лапландии в ночь на 17 ноября, рассказывая о падающем с неба огненном объекте. Они решили, что это может быть самолет, но, скорее всего, на Землю упал метеор, сообщает портал "Москва 24".



Маури Саниола, пожарный Центра по чрезвычайным ситуациям населенного пункта Инари: "Согласно наблюдениям, после возникшей вспышки на небе раздался громкий шум, жители домов ощутили землетрясение".



О явлении сообщали люди, проживающие в самых северных населенных пунктах Финляндии: Утсйоки, Каригасниеми, Инари. Точных данных о том, было ли причиной явления небесное тело или старый космический аппарат, пока не известно, сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ.



Жителей региона просят высылать фотографии и делиться своими впечатлениями от увиденного.



Ранее в США, в городе Финикс на записи камеры видеонаблюдения также попало падение метеорита. Ролик длиной в несколько секунд опубликован в сети. Небесное тело вошло в атмосферу и озарило город ярким свечением.



