Как в Волгоградской области получить пособие по материнству, минуя работодателя

Если работодатель не может выплатить пособия в связи с материнством, то в ряде случаев их можно получить напрямую из Волгоградского отделения Фонда социального страхования.

Согласно законодательству женщина, работающая по трудовому договору, может обратиться за выплатой пособий по материнству напрямую в территориальный орган Фонда по месту нахождения работодателя в следующих случаях:

1) Если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием.

2) Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России).

3) Если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам.

4) Если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства.

Важно: В 2018 году максимальная выплата по декретным увеличится до 61 375 рублей в месяц, что на 3542 рубля больше, чем в этом году. Декретный отпуск длится по закону 140 дней, и именно за него женщина может получить вышеуказанные денежные средства. Если беременность многоплодная или протекает с осложнениями, то декретный период продлят и, соответственно, выплату женщина получит в большем размере. Отметим, что мы говорим именно о максимально возможном размере, а конкретная сумма зависит от среднего заработка будущей мамы.

Цифры: С начала года Волгоградским отделением Фонда социального страхования направлено 779,3 млн рублей на оплату больничных по беременности и родам, более 166 млн рублей – на пособия при рождении ребенка, более 1 млрд. рублей – на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет.