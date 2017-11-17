Сотрудники «Новой газеты» выбрали нового главреда
17 ноября 2017, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
В редакции «Новой газеты» прошли выборы главного редактора. Большинство сотрудников издания проголосовали за Сергея Кожеурова. Процедура выборов прописана в уставе редакции и проходит раз в два года.
Дмитрий Муратов, как и предполагалось, возглавил редакционный совет газеты.
Сергею Кожеурову 64 года, на сайте «Новой» говорится, что он «стоял у истоков» издания и был его первым главным редактором с 1993 по 1995 годы, а затем был обозревателем и членом редакционной коллегии газеты.
Как сообщалось ранее, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, возглавлявший издание в течение 22 лет, покидает свой пост. На освободившееся кресло претендуют три кандидата из штата редакции.