Сотрудники «Новой газеты» выбрали нового главреда

В редакции «Новой газеты» прошли выборы главного редактора. Большинство сотрудников издания проголосовали за Сергея Кожеурова. Процедура выборов прописана в уставе редакции и проходит раз в два года.

Дмитрий Муратов, как и предполагалось, возглавил редакционный совет газеты.

Сергею Кожеурову 64 года, на сайте «Новой» говорится, что он «стоял у истоков» издания и был его первым главным редактором с 1993 по 1995 годы, а затем был обозревателем и членом редакционной коллегии газеты.

Как сообщалось ранее, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, возглавлявший издание в течение 22 лет, покидает свой пост. На освободившееся кресло претендуют три кандидата из штата редакции.