Рогозин ответил на заявление Пентагона о потере военного преимущества США

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, прокомментировал заявление американского генерала, главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда. Данфорд, выступая в Университете Тафта в штате Массачусетс заявил, что Штаты теряют военное преимущество.

"Стараемся", — ответил Дмитрий Рогозин в Twitter.

Представитель Пентагон говорил, что Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали свои стратегии таким образом, чтобы свести к минимуму преимущество США. По словам главы Комитета начальников штабов, за последние 10-15 лет превосходство Вашингтона стало более размытым, оно теперь не такое существенное, как ранее.