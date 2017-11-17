Минобороны может отстранить от службы военных-толстяков
17 ноября 2017, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Минобороны РФ может отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением. Информация о том, что оборонное ведомство поручило составить список военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения, ранее появилась в СМИ.
Принять решение о годности к военной службе якобы должна принять специальная врачебная комиссия.
Источник РИА Новости в Минобороны подтвердил, что директива разослана ответственным по кадрам всех частей под роспись.
По новейшим данным российского Минздрава, в России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением, и за последние 10 лет все больше толстеет мужчин.