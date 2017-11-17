В Свердловской области предлагают упорядочить содержание животных

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области предлагают внести ряд поправок в нормативную базу относительно содержания животных в домашних условиях.Предложение парламентариев прозвучало от руководителя рабочей группы, созданной советом движения «Депутатская вертикаль», депутата Законодательного собрания свердловской области Елены Тресковой. Она отметила, что в проекте федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Об ответственном обращении с животными)», внесенным на рассмотрение Госдумы, не урегулированы ряд ключевых моментов.

В частности, в документе не оценены последствия возвращения отловленных, вылеченных и стерилизованных животных без владельцев на прежние места их обитания, а также финансовые затраты на содержание животных в приютах. Не установлены полномочия органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов в рамках решения вопроса местного значения по созданию, обустройству и содержанию мест, предназначенных для выгула.