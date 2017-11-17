В пятницу, 17 ноября, в Госдуме в третьем и окончательном чтении был принят законопроект о "черных списках" авиадебоширов.

Авиакомпании, согласно документу, имеют право запретить некоторым пассажирам летать своими рейсами в течение года. Кроме того, командир воздушного судна получает возможность передавать граждан, устраивающих дебош на борту самолета, сотрудникам полиции.

Как уточняет ТАСС, пассажир, чье имя попало в "черный список", сможет пользоваться услугами данной авиакомпании только в том случае, если это является единственным способом добраться до необходимой точки при депортации или выдворении за пределы России. Кроме того, запрет на полеты не распространяется на тех, кто сопровождает инвалидов или отправляется на похороны родственников.