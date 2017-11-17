В 2017 году на Среднем Урала был отмечен всплеск «телефонного терроризма», заявил начальник Главного Управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин. По его словам, органами внутренних дел зарегистрировано 216 ложных сообщений о терактах. Пик пришелся на сентябрь - 152 звонка, было эвакуировано порядка 70 тысяч человек. Все это потребовало привлечения значительных сил правоохранительных органов. При этом ни одно из сообщений не подтвердилось.

Силовикам удалось выявить ряд «телефонных террористов», органами внутренних дел Свердловской области были возбуждены 53 уголовных дела, виновные привлечены к различным видам ответственности. В ряде случаев речь идет о спланированных акциях, затронувших все страну.

«Для предотвращения подобных случаев необходимо предпринимать все возможные меры противодействия, в том числе и на законодательном уровне», - считает депутат Государственной думы РФ Павел Крашенинников. По его словам, соответствующий проект федерального закона уже подготовлен.

Напомним, что только в Екатеринбурге в результате звонков о минировании были эвакуированы посетители десятков торговых центров, учащиеся ВУЗов и школ, чиновники государственных учреждений.