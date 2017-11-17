Россияне назвали актуальные проблемы здравоохранения

Россияне в ходе опроса назвали самые актуальные проблемы здравоохранения: длительные сроки ожидания медицинской помощи, очереди в больницах и поликлиниках, отсутствие необходимого оборудования, нехватку лекарств, непрофессионализм врачей и нехватку специалистов.

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

56% участников опроса посетовали на длительное ожидание при обращении в государственные и муниципальные медучреждения по полису ОМС. Респонденты сообщили о некомфортных условиях в поликликах, точнее - отсутствие достаточного количества сидячих мест и нормальной вентиляции (42% и 11%). Проблемой здравоохранения участники исследования назвали непрофессионализм врачей и неправильно поставленный диагноз и назначенное лечение (37% и 43% соответственно).

С плохими санитарными условиями и грубым отношением медперсонала лично сталкивались 36% и 32% соответственно.