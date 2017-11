Медики установили новый стандарт безопасного значения кровяного давления

Артериальное давление у любого человека должно быть в норме. После определенного возраста люди начинают постоянно контролировать давление. Нормой артериального давления принято считать показатель 120/80.

Медики начинали бить тревогу в тот момент, когда тонометры достигали значения 140/90. Американская кардиологическая ассоциация опубликовала новый доклад. Американские кардиологи установили норму артериального давления 130/80.

Артериальное давление определяется двумя значениями: систолическое или верхнее давление показывает нагрузку на сосуды в момент, когда сердечные желудочки сжимаются и выталкивают кровь. Нижний показатель, или диастолическое давление, показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Оба показателя измеряются в миллиметрах ртутного столба.

По новому стандарту систолическое давление от 130 до 139 при диастолическом 80-89 американские врачи будут считать признаками гипертонической болезни сердца первой степени.

Систолическое давление 120-129 при диастолическом менее 80 теперь будут называть повышенным.

Доклад был представлен на конференции Американской ассоциации сердечно-сосудистых заболеваний в Калифорнии и опубликован в издании Journal of the American College of Cardiology.