Синоптики дали прогноз погоды в Москве на выходные

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на ближайшие выходные, 18 и 19 ноября. Погода для ноября сохранится теплой, но не очень радостной. Солнца не ожидается.

Температура воздуха будет держаться в районе нулевой отметки и даже с небольшим плюсом. Хмуро и пасмурно. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует в эти дни осадки в виде дождя и мокрого снега, передает RT.

Оледение Москве не грозит, как писали ранее СМИ. Вильфанд отметил, что наблюдается тенденция к похолоданию. Слабые морозы возможны со вторника, 21 ноября. Местами появится гололедица. Начнутся снегопады, но не сильные.