Неопознанное небесное тело пролетело над Мурманской областью

Неопознанное небесное тело пролетело над Кольским полуостровом в четверг, 16 ноября, вечером. Видеозапись полета светящейся точки попала в сети. Жители Мурманской области теперь активно обсуждают видео с камеры видеорегистратора.

О том, что заметили приближение к Земле небесного тела, рассказали пользователи из Мурманска, Оленегорска, Североморска, Мончегорска, Снежногорска. Кто-то по дороге от Падуна тоже заметил яркую точку,

сообщает издание "Мурманский вестник". Ярче всего вспышка была в районе Никеля и Печенги.

В группе "Наблюдательная астрономия" отметили, что около 19:40 в небе над Заполярьем пролетел яркий болид. Как пишут в соцсетях, судя по яркости болида, метеорит пролетал где-то над северной Финляндией/Норвегией.

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись.