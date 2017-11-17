В Кирове председатели СНТ вновь сели за парты

15 ноября Школа председателей и казначеев СНТ вновь распахнула свои двери. Зал администрации Первомайского района г. Кирова был заполнен практически полностью, что в очередной раз подтвердило необходимость такой формы информационной поддержки руководителей садовых товариществ.

Школа председателей – образовательный проект, реализуемый в Кировской области в рамках проекта партии «Единая Россия» «Дом садовода – опора семьи», куратором которого на федеральном уровне является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук.

На первом занятии осеннего сезона Школы председателей речь шла о нововведениях в налоговом законодательстве, знать о которых председатели и казначеи СНТ обязаны. Впрочем, Евгений Кузнецов, начальник налогообложения имущества Управления ФНС по Кировской области, ответил и на вопросы присутствующих, касающихся налогообложения имущества физических лиц. Многих интересовало, как пересмотреть кадастровую стоимость участка (а соответственно и сумму налога), если она оказалась завышенной. Евгений Петрович пояснил, что в данном случае необходимо обратиться в суд или в комиссию при Управлении Росреестра. В случае снижения кадастровой стоимости, налоговыми органами будет произведен перерасчет размера налога и в следующем отчетном периоде будет начислена меньшая сумма.

Не меньший интерес слушателей вызвало выступление Ольги Некрасовой, сотрудника Федеральной службы судебных приставов по Кировской области, которая рассказала о возможностях взыскания задолженностей с нерадивых граждан.

Как всегда востребованным стало и выступление Владимира Пикулина, юриста Кировского реготделения Союза садоводов России – регионального оператора проекта «Дом садовода – опора семьи».

— Внедрение в регионах образовательных программ для садоводов и огородников, а также специальных курсов для руководителей садовых товариществ — одно из главных направлений проекта «Дом садовода — опора семьи», — отмечает куратор партпроекта Олег Валенчук. – Работа председателей предполагает наличие большого количества знаний в различных областях налогового и земельного законодательства, имущественных прав, занятия в Школе садоводов позволяют им быть в курсе актуального состояния законов, грамотно распоряжаться коллективным имуществом, вовремя и с четким соблюдением законодательства предоставлять отчетность в соответствующие органы.