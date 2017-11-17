Рейтинг самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей до 30 лет. На первой строке в списке обладателей самого высокого дохода оказался канадский исполнитель эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd.

Только за концерты в этом году он заработал уже 92 миллиона долларов. Более 1,1 миллиона канадский исполнитель получал за каждое выступление во время своего концертного тура Starboy: Legend of the Fall.

На второй позиции списка Forbes - 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер. Годовой доход артистка составил 83,5 миллиона долларов.

29-летняя британская исполнительница Адель - на третьем месте. Доход певицы растет за счет продаж альбомов и выступления на концертах. Адель заработала 69 миллионов долларов. Ее последний сборник "25" стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом в 1,73 миллиона копий.

Как уточнило издание, данные для составления рейтинг учитывались за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года.