Синоптики рассказали, когда москвичи увидят первые сугробы

Синоптики рассказали, когда москвичи смогут увидеть первые сугробы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что снег покроет улицы столицы уже в понедельник, 20 ноября. Предполагается, что в первый рабочий день следующей недели будет сформирован примерно пятисантиметровый снежный покров, передает Агентство городских новостей "Москва".

Эксперт полагает, что климатическая зима наступит в городе во вторник, 21 ноября, когда температура воздуха днем опустится ниже нуля.