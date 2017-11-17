Макаровский мост в Екатеринбурге будут закрывать по ночам до апреля

С 16 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года мост будет закрываться с 00:00 по 05:00, предупреждает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Ограничения вводятся для выполнения работ по уборке снега. Водителям предлагают воспользоваться маршрутом по улицам Гражданской, Николая Никонова, Бориса Ельцина, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Летом 2017 года началась реконструкция Макаровского моста, первый этап которой продлится два года. В связи с этим будут вводится ряд ограничений. Так, с 7 по 23 октября мост был закрыт полностью. Кроме того, отменено движение всех трамвайных маршрутов по мосту кроме № 21.