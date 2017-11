Российские ученые-медики выявили зависимость артериального давления от освещения

Исследователи из Тюменского госуниверситета провели эксперимент для установления зависимости циркадных ритмов человека от нескольких факторов.

Исследователи нашли взаимосвязь физической активности, сна и света на суточные ритмы работы сердечно-сосудистой системы и температуру тела человека.

173 добровольца в возрасте 17-24 лет по трем группам. У участников первой группы "световой день" совпадал с традиционным рабочим графиком (около 400 люксов в дневное время, с 9 до 17).

Для участников второй группы освещение осуществлялось в течение всего эксперимента. Участникам третьей группы света почти не давали, они оставались чуть ли не в полной темноте (менее 10 люксов). В эксперименте использовалось искусственное освещение. По данным ученых, биологические часы людей реагируют на искусственный свет интенсивностью около 400 люксов как на обычный дневной свет. Физическая активность участников эксперимента была минимальной, а питание - дробным. Артериальное давление и сердечный ритм испытуемых отличались. В первой, с естественным уровнем освещения, систолическое давление оказалось по сравнению контрольной группой ниже в дневное время и выше — в ночное. Такая же ситуация наблюдалась с диастолическим давлением, но здесь в ночное время изменения оказались более выражены.

Исследования во второй группе показали, что постоянный свет, действующий в ночные часы, не влияет на сердечный ритм и повышает прежде всего систолическое давление, а диастолическое — в меньшей степени и только в течение коротких интервалов времени,- сообщает РИА Новости.

Профессор кафедры управления физической культурой и спортом Тюменского госуниверситета Алексей Дуров прокомментировал, что физическая активность существенно повышает систолическое, но не диастолическое давление по сравнению с исходным ритмом.

Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of Biological and Medical Rhythm Research.