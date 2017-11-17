Собянин заявил, что с москвичами посоветуются насчет названия новой ветки метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти непременно посоветуются с жителями столицы насчет названия новой ветки наземного метро.

Рабочее название данной линии звучит так – Московский центральный диаметр (МЦД). Подчеркивается, что по комфорту передвижения эта ветка будет сопоставима с Московским центральным кольцом. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", Собянин убежден, что главное – это не название, а суть, но пообещал спросить мнения жителей столицы по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что новая ветка даст возможность существенно разгрузить транспортную систему города и примерно в два раза увеличит скорость движения пассажиров по Москве.