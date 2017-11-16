В московском аэропорту "Домодедово" в четверг, 16 ноября, прорвало канализацию. Засор в трубе произошел в одном из кафе. Сотрудники кафе попытались самостоятельно устранить проблему в системе водоотведения и случайно повредили трубу.

В результате техническая вода полилась в здание аэровокзала. По данным агентства городских новостей "Москва", сантехники практически ликвидировали последствия аварии. В ходе аварийных работ техническими специалистами были проверены и другие канализационные системы. Там проблем не выявлено.

Руководство воздушной гавани сейчас проводит проверку действий сотрудников кафе.