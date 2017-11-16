Два новых вокзала могут построить в Москве

Два новых железнодорожных вокзала могут построить в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин накануне рассказал о планах строительства новой системы наземного метро мегаполиса.

При создании "сквозных" маршрутов пригородных электричек в Москве могут появиться два новых вокзала - на остановочных пунктах Царицыно и Каланчевская, сообщается на сайте московского комплекса градостроительной политики и строительства.

О планах разгрузить транспортную систему столицы мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Белозеров вчера рассказали Владимиру Путину.

Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал: "Это глобальный проект строительства дорог, развязок и мосметро. Владимир Владимирович поддержал нашу идею соединить разрозненные радиальные направления пригородов МЖД в сквозные диаметры (МЦД - московские центральные диаметры). По сути, это будет новая наземная ветка метро".