Рогозин рассказал о выкатке в Казани бомбардировщика Ту-160

В Казани на авиационном заводе построен новый сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2. На заводе 16 ноября состоялась церемония выкатки на летно-испытательную станцию нового "Белого лебедя".

Ту-160М2 был построен на основе имевшегося на заводе технологического задела, но добавлены новейшихе узлы, детали и технологии. Но модернизированный Му-160М2 установлен новый двигатель.

"Казанский авиазавод выполнил сложнейшую задачу по восстановлению утраченного в свое время производства, включая электронно-лучевую сварку, работу по титану. Это новое радиоэлектронное бортовое оборудование. На самарском заводе «Кузнецов» было воссоздано, тоже на новой основе, производство двигателя НК-32 второй серии", - доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину. По словам Рогозина, первый полёт "Ту-160М2", который сегодня вышел из цеха, планируется провести в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Рогозин, курирующий в правительстве ОПК, доложил, что в 2019 году будут созданы и начнут испытания самолёты, созданные, "из руды", в 2023 году – серийная поставка.