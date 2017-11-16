Минтруд: пенсии не только не уменьшатся, но и будут расти

Алексей Кудрин взбудоражил не только пенсионеров, но и чиновников и ведомства. Представители Министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруда России) заявили, что "дефицита средств в Пенсионном фонде России нет".

Как подчеркивается в сообщении Минтруда, "все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться".

В ведомстве заверили, что пенсии в России ни при каких обстоятельствах не уменьшатся, наоборот будут только расти,- сообщает РИА Новости.

"На 2018 году в бюджете ПФР предусмотрены средства на индексацию на уровне 3,7%, и это значительно превысит уровень инфляции, которая, по прогнозам, составит 2,5-2,8%", - рассказали в министерстве.

Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальную сферу, прокомментировала мнение экс-главы Минфина, главы совета фонда ЦСР Алексея Кудрина о том, что в России нехватка средств на выплату пенсий.