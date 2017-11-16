Микроавтобус и КАМАЗ столкнулись в Марий Эл, есть погибшие и пострадавшие

В Марий Эл в четверг, 16 ноября, по предварительным данным, девять человек погибли, и 12 человек пострадали при столкновении микроавтобуса "Мерседес Спринтер" с грузовой фурой "КАМАЗ".

По данным регионального управления МЧС, около 18 часов в Килемарском районе, между населенными пунктами Красный Мост и Визимьяры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса.

В экстренных службах региона рассказали, что, по предварительным данным, в автобусе находился 21 человек. Из них девять погибли, остальные пострадали.

На месте происшествия работали спасатели, медики, полиция.