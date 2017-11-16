Кудрин разъяснил свое мнение по поводу пенсий

Председатель совета ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин прокомментировал свое мнение по поводу пенсий. Информация со ссылкой на Кудрина о нехватке в Пенсионном фонде РФ средств на пенсии обсуждается сегодня в СМИ.

ПФР, вице-премьер Ольга Голодец, Минтруд заверили, что деньги на выплату пенсий имеются, все обязательства перед пенсионерами будут выполнены.

Кудрин написал в Твиттер разъяснение по поводу своего высказывания: "Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие".