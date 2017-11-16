ВАДА примет предложение СК РФ о сотрудничестве
16 ноября 2017, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирное антидопинговое агентство примет предложение Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений. Об этом заявил президент ВАДА Крейг Риди. Он назвал это "возможным выходом" из сложившейся ситуации. Совет учредителей ВАДА отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, сообщает Общественное Телевидение России.
На пресс-конференции Риди уклонился от ответа на вопрос, повлияет ли вердикт ВАДА на допуск российских сборных на Олимпиаду и Паралимпиаду в Южной Корее.
Крейг Риди, президент Всемирного антидопингового агентства: "Мы не имеем права решать, кто примет, а кто не примет участие в международных соревнованиях. Мы сожалеем, что РУСАДА по прежнему не соответствует нашему кодексу. С технической точки зрения они добились огромного прогресса по сравнению с состоянием на момент приостановки членства в ноябре 2015 года. Но у нас есть согласованная "дорожная карта", и в ней есть два невыполненных пункта. Мы не можем закрыть на это глаза".
По мнению ВАДА, во-первых, Москва должна признать выводы комиссии Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга до и во время Сочинской Олимпиады. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков вновь заявил, что это невозможно. Во-вторых, Россия обязана предоставить экспертам ВАДА доступ к допинг-пробам, которые опечатаны Следственным комитетом. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета рассмотрит вердикт ВАДА и решит, поедет ли сборная России на Игры в Пхёнчхан в феврале 2018 года.
4 декабря соберется рабочая группа Международного Паралимпийского комитета. Она обсудит, надо ли восстанавливать членство Паралимпийского комитета России и допускать наших атлетов на Паралимпиаду в марте. Одно из условий: полная реабилитация РУСАДА. А она может состояться не ранее 17 мая, когда запланировано следующее заседание Совета учредителей ВАДА.