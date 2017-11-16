ВАДА примет предложение СК РФ о сотрудничестве

Всемирное антидопинговое агентство примет предложение Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений. Об этом заявил президент ВАДА Крейг Риди. Он назвал это "возможным выходом" из сложившейся ситуации. Совет учредителей ВАДА отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, сообщает Общественное Телевидение России.

На пресс-конференции Риди уклонился от ответа на вопрос, повлияет ли вердикт ВАДА на допуск российских сборных на Олимпиаду и Паралимпиаду в Южной Корее.