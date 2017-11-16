Калининградские астрономы показали сближение астероида с Землей (ВИДЕО)

Астероид (3200) Фаэтон приблизится к Земле 17 декабря. За небесным телом, диаметр которого около пяти километров, пройдёт на расстоянии 10 миллионов километров от нашей планеты. За астероидом наблюдают российские астрономы.

Астрономическое сообщество Балтийского федерального университета имени И. Канта при помощи собственной среды моделирования Astro-Model построило виртуальную картину сближения астероида Фаэтон с Землей, - сообщает РИА Новости.

Фаэтон уже неоднократно приближался к Земле. Калининградские астрономы рассказали, что сейчас астероид сопровождает метеорный поток Геминиды, максимум активности которого выпадает на 13-14 декабря. Тогда вспыхивает до сотни безвредно сгорающих в атмосфере метеоров.