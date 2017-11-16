Борис Дубровский: Из-за смога все, что мы делаем – коту под хвост

Глава Южного Урала собрал силовиков, надзорные органы и руководителей крупных заводов на экстренное совещание. Борис Дубровский поручил предпринять ряд жестким мер для улучшения состояния воздуха над Челябинском.

- Вы вкладываете сюда свои силы, ресурсы, но все, что мы делаем, все наше развитие из-за смога отправляется коту под хвост! – сказал Борис Дубровский. – Нам нужно выработать решения, понятные нашим гражданам.

Губернатор предложил выработать алгоритм работы при неблагоприятных метеоусловиях, который может быть в каждый второй день в году. Если проследить за выбросами автотранспорта и предприятий, то НМУ будут обычными погодными условиями, а не превратятся в смог, уверен Борис Дубровский.

Губернатор заявил, что нормативы выбросов предприятий региона завышены и потребовал снизить выбросы в период НМУ, причем не по отношению к нормативам, а по отношению в своим обычным объемам. Кроме того, заводы должны обеспечить свободный доступ на территорию для проведения контрольных мероприятий в этот период.

Также в период НМУ нужно закрыть доступ большегрузам в Челябинск, а городской транспорт сделать максимально экологичным.



- Если мы призываем граждан отказаться от автомобилей для снижения загрязнения в период НМУ, то мы должны обеспечить им возможность передвижения по городу экологически безопасными видами транспорта, - отметил Борис Дубровский. – До конца года нужно оснастить необходимыми техническими средствами областные службы для поддержки работы ГУВД, которые контролируют выбросы автотранспорта в период НМУ.

Для оперативного контроля за состоянием воздуха областного центра в ближайшие дни создадут межведомственную рабочую группу под руководством губернатора. Она будет не допускать рост загрязнения воздуха в период НМУ, оперативно реагировать на изменение экологической обстановки, а также информировать южноуральцев о фактическом состоянии качества атмосферного воздуха.