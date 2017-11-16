Челябинская угольная компания сбегает от проблем Коркинского разреза

Сегодня из собственных источников «Аргументам недели» стало известно, что АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» (ЧУК) намерено выйти из состава учредителей ООО «Промрекультивация», созданного для решения проблемы самой большой выработки в Евразии. Напомним, ЧУК и Томинскому ГОКу, входящему в состав РМК, принадлежит по 50% новой организации.



Двумя днями ранее генеральный директор ЧУК Валерий Кальянов сообщил СМИ, что предприятие проработает до 20 ноября, а потом выведет технику и уволит людей. Теперь же они и вовсе отказываются от Коркинского карьера, который создавали столько лет, и на котором председатель совета директоров и собственник ЧУК Константин Струков заработал огромные деньги.

В РМК, узнав о том, что им придётся в одиночку ликвидировать сотворённую другим предприятием дыру в земле, от комментариев воздержались.

И если с решением проблем Коркинского карьера перспектива более-менее понятна («хвосты» из Томинского гока по трубопроводу будут поступать в разрез и таким образом заполнят его), то по миллиарду рублей, выделенному Челябинской угольной компании для расселения аварийных домов по бортам разреза, ничего не известно.