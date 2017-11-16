Синоптики опровергли сообщения об обледении Москвы

Синоптики опровергли сообщения СМИ о том, что в Москве из-за надвигающегося похолодания настанет настоящий "ледяной ад". На Москву обрушится "ледяной ад"

Сотрудники Росгидромета и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что похолодание прогнозируется. В Москве днем в четверг, 16 ноября, температура воздуха плюсовая - плюс 3–4 градуса. К вечеру, ночью столбики термометров опустятся. Гололедица возможна. Но никакого ледяного дождя не ожидается.

"Сообщения СМИ о превращении дорог московского региона в каток не соответствуют действительности", - цитирует Леуса телеканал 360. Начальник ситуационного центра федеральной службы Росгидромет Юрий Варакин подтвердил прогноз центра погоды "Фобос". По его словам, в ближайшие дни ожидаются положительные температуры.