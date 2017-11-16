Набережную Кыштыма украсит ажурная ограда

Ажурная ограда украсит набережную Кыштыма – деньги в размере 9.5 миллионов рублей распорядились выделить в Русской медной компании. Вместе с благоустроенным историческим центром города ажурное каслинское литье составит единый ансамбль.



Напомним, что в честь 260-летия Кыштыма в городе полным ходом ведется благоустройство и реконструкция исторического центра. На ремонт народного дома губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился выделить 45 миллионов рублей. А «Кыштымский медеэлектролитный завод» (входит в Группу «РМК») направил на благоустройство центра Кыштыма сначала 4.5 миллиона рублей. На эти деньги обустроили пешеходную зону и разбили сквер.

В данный момент работы завершаются – в центре устанавливают малые формы из каслинского литья: лавочки, урны и фонари. Ажурная ограда набережной составит с ними единый ансамбль.

Гендиректор КМЭЗ Андрей Кудрявцев уточнил, что набережная пока не приобрела окончательный вид, но ее уже называют самой красивой площадкой города.

- Малые архитектурные формы каслинского литья придадут ей особую атмосферу, свяжут воедино старину и современность, напомнят о богатой истории города, отпраздновавшего в этом году 260-летие, - сказал он. - Понимая это, мы изыскали для благоустройства набережной у Народного дома дополнительные средства.