Филипп Киркоров награжден Орденом Почёта

Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды Российской Федерации выдающимся россиянам. Награды из рук российского лидера получили рабочие, врачи, ученые, чиновники, артисты, тренер.

Орденом Александра Невского награждён Рамазан Абдулатипов – Глава Республики Дагестан до октября 2017 года. Такие же ордена Путин вручил Николаю Меркушкину – губернатору Самарской области до сентября 2017 года и губернатору Красноярского края до сентября 2017 года Виктору Толоконскому.

Орденом Дружбы награждены Владимир Городецкий – губернатор Новосибирской области до октября 2017 года, губернатор Приморского края до октября 2017 года Владимир Миклушевский и экс-глава Орловской области Вадим Потомский. Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено Карине Петросян – главному врачу городской поликлиники № 5 департамента здравоохранения города Москвы. Орденом Почёта награждён певец Филипп Киркоров.

Церемония вручения наград состоялась 15 ноября в Екатерининском зале Московского Кремля.

Звание Героя Российской Федерации и почётное звание «Лётчика-космонавта Российской Федерации» присвоено Алексею Овчинину. Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» стал выдающийся учёный Юрий Алексеевич Трутнев.