В четверг, 16 ноября, на Москву обрушится настоящий "ледяной ад".

Согласно последней информации синоптиков, после обеда в городе резко похолодает, а ближе к вечеру дороги в столице превратятся в "каток". Как сообщает сегодня телеканал РЕН ТВ, в скором времени москвичей ожидает дождь, который впоследствии плавно трансформируется в снег.

Водителей призывают не садиться за руль автомобилей и добираться до мест назначения общественным транспортом. В столице не исключается возможность возникновения пробок. Завтра погодная ситуация не изменится.