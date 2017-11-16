Дизайнеры предлагают спасти недостроенную телебашню в Екатеринбурге от сноса

Дизайнерская группа "TigerTiger" предложила очередной вариант модернизации недостроенной телебашни в туристическую достопримечательность, тем самым спасая ее от запланированного сноса. По замыслу художников, строение можно превратить в... гигантский одуванчик.

"Гигантский бетонный одуванчик будет виден издалека днём и ночью, скрасит серую действительность и сможет стать одной из главных городских точек притяжения. На вершине башни, внутри "цветка" находится остеклённая обзорная площадка — желанная цель посещения для каждого туриста", - пишут авторы проекта.

Напомним, в настоящее время на этой территории планируется ледовую арену. Недострой планируется снести.