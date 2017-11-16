Собянин пообещал, что новая ветка метро улучшит транспортную ситуацию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 ноября, заявил, что новая ветка наземного метро сможет в значительной мере улучшить ситуацию с перевозкой пассажиров в столице, а также разгрузит транспортную систему.

Предполагается, что новая ветка метро будет иметь возможность дополнительно перевозить не менее 300 миллионов пассажиров. Как уточнил Собянин на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте", эта линия ощутимо повысит скорость передвижения граждан по городу – примерно в два раза.

Градоначальник подчеркнул, что с одной стороны Московской кольцевой автодороги до другой можно будет добраться примерно за 40 минут, а от Одинцово до Лобни без пересадок пассажиры смогут доехать всего лишь за час.