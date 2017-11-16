Сразу шесть детенышей амурского тигра родились в крымском сафари-парке

Сразу шесть детенышей амурского тигра появились на свет в сафари-парке в Крыму. Глава пресс-службы зверинца Татьяна Алексагина заявила, что малыши в настоящий момент чувствуют себя прекрасно.

Как уточняет РИА "Новости", четырех детенышей родила тигрица по кличке Фрида, которая уже не впервые становится матерью и всегда выкармливает своих чад. Еще двоих произвела на свет другая самка, которая, однако, от них отказалась. Двоих крошек также приняла в свою "семью" Фрида.

Отмечается также, что всем шестерым малышам еще нет недели, но они уже почти полностью открыли глаза.