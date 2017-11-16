Медведев объявил дату возобновления продажи плацкартных билетов

В России возобновятся продажи плацкартных билетов. Соответствующее распоряжение ответственным ведомствам дал Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства сообщил, что проездные документы снова поступят в продажу с середины текущего месяца, передает РИА Новости . Судя по информации, появившейся на сайте перевозчика, реализация билетов стартует в пятницу, 17 ноября.

Продажа билетов в плацкартные вагоны поездов была приостановлена РЖД в начале ноября. Данное решение было принято в связи с тем, что компания не смогла договориться с антимонопольной службой по поводу тарифов на перевозки в следующем году.