Заявление Кудрина о нехватке денег на пенсии прокомментировал ПФР

В Пенсионном фонде России отреагировали на заявление Алексея Кудрина о том, что правительству страны не хватает денег на выплату пенсий.

Представитель ПФР отметил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» , что бюджет организации составляется на три года. По словам собеседника издания, все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами фонда.

Ранее руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предрек проблемы с выплатой пенсий. По информации Кудрина, Пенсионный фонд столкнулся с серьезным дефицитом. Эксперт считает, что сбалансировать бюджет ПФР поможет повышение возраста выхода на пенсию.