«Экскурсионный вагон» начал курсировать в Волгограде

14 ноября 2017 года по маршруту Судоверфь – Мамаев Курган впервые отправился «Экскурсионный вагон». За два дня его пассажирами стали 144 учащихся школы № 64 Красноармейского района г. Волгограда.

«Экскурсионный вагон» – это совместный проект пригородной пассажирской компании «Волгоградтранспригород» (АО «ВТП») и музея-заповедника «Старая Сарепта».

По словам специалистов АО «ВТП», его главная цель – сделать оригинальный экскурсионный маршрут, совмещающий в себе быстрый, комфортный и безопасный проезд детей с увлекательной программой.

Сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» специально к этой поездке подготовили и провели квест-историю «Сталинградская битва». Выполняя задания, школьники смогли не только проверить свои знания об основных моментах Сталинградской битвы, но и узнать много новой и интересной информации, например, о работе железнодорожных станций в годы Великой Отечественной Войны.