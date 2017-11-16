СМИ узнали о предложении МВД расформировать Следственный комитет

На рассмотрение в администрацию президента России поступил документ, который предполагает расформирование Следственного комитета. Об этом узнали СМИ.

Издание ПАСМИ пишет, что автором соответствующей инициативы является руководитель следственного департамента МВД Александр Романов. Согласно его предложениям, Генеральной прокуратуре после ликвидации СК отойдут уголовные дела с особо тяжким составом преступления. Тяжкие, средней и небольшой тяжести закрепят за МВД.

Следственный комитет был выделен из Генпрокуратуры в 2011 году. С тех пор неоднократно появлялись слухи о том, что ведомство будет расформировано или вернется в состав ГП.