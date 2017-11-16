В Госдуме оценили работу южноуральских депутатов

По итогам работы депутатов Государственной думы за июль-сентябрь 2017 года было сформировано пять уровней эффективности. Депутат от Южного Урала Анатолий Литовченко вошел в первую лигу этого рейтинга.

Эксперты Центра политических технологий составили рейтинг эффективности депутатов. Народных избранников оценивали по восьми различным показателям, ключевыми из них стали встречи с избирателями и представительство их интересов, работа в Госдуме и на своей территории на благо региона, атакже взаимодействие с различного уровня властями и общественниками.



В итоге рейтинг разделили на пять уровней: высшая лига, первая лига, средние показатели, малоэффективные депутаты и аутсайдеры рейтинга. Депутат от Челябинской области в Государственной Думе Анатолий Литовченко вошел в первую лигу эффективности народных избранников.