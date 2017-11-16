Пляж в центре Ялты превратили в помойку

Городской пляж в центре Ялты, расположенный на набережной, стал напоминать помойку после окончания курортного сезона.

Туристам, приезжающим на отдых и санаторно-курортное лечение и оздоровление в этот приморский город, рекомендовано побольше ходить, дышать морским воздухом и наслаждаться прекрасными пейзажами, пишут "Аргументы недели - Крым". Впрочем Городской портал Ялты предлагает посмотреть, во что сейчас превратился один из пляжей живописного города.