Пляж в центре Ялты превратили в помойку
16 ноября 2017, 09:04 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Городской пляж в центре Ялты, расположенный на набережной, стал напоминать помойку после окончания курортного сезона.
Туристам, приезжающим на отдых и санаторно-курортное лечение и оздоровление в этот приморский город, рекомендовано побольше ходить, дышать морским воздухом и наслаждаться прекрасными пейзажами, пишут "Аргументы недели - Крым". Впрочем Городской портал Ялты предлагает посмотреть, во что сейчас превратился один из пляжей живописного города.