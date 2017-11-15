Новая наземная ветка метро в Москве может появиться в течение года. Тогда из одного конца Москвы в другой можно будет доехать за 40 минут. Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозёровым.

Они и рассказали главе государства о развитии транспортной инфраструктуры столицы. Путин, Собянин и Белозёров отметили важность развития железнодорожных перевозок.

Мэр Москвы подчеркнул, что в столице реализован первый глобальный проект – это Московское центральное кольцо. Сейчас по Московскому центральному кольцу (МЦК) ежедневно перевозится больше 400 тысяч пассажиров. По словам Собянина, теперь необходимо реализовать совместно с РЖД улучшение движения по пригороду, строительство новых магистральных путей. "В настоящее время два таких проекта реализовано – это Ленинградское направление и Киевское направление. В результате от Зеленограда до Москвы можно доехать за 24 минуты", - доложил Собянин.

Как он отметил, первые два проекта по строительству сквозных железнодорожных диаметров наиболее эффективны и обеспечивают 30% от объема всего проекта по созданию от 5 до 15 таких линий, сообщает пресс-служба Кремля.

Новая ветка наземного метро, соединяющая радиальные железнодорожные направления, может появиться в Москве к концу 2018 — началу 2019 года.

Собянин мотивировал, что сейчас "пригородные железные дороги представляют вот такую картину: они доезжают до вокзалов и здесь останавливаются, по сути это тупики". При подъезде к вокзалу очень трудно расширить инфраструктуру, так как она находится почти в центре мегаполиса.

Власти Москвы и РЖД придумали схему, которая бы соединила разрозненные куски этих дорог и создала сквозные диаметры. Собянин привел в пример Белорусское и Савёловское направления. "По сути дела, создаётся новая наземная ветка метро протяжённостью около 50 километров, которая будет перевозить 42 миллиона человек", - пояснил он.

Второй такой проект, который также можно реализовать достаточно быстро, – это рижско-павелецкое направление. Это направление будет перевозить около 40 миллионов пассажиров, которое также увеличит скорость движения в два раза, рассказал Собянин.