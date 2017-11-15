Создатели «Ревизорро» нашли замену Летучей

Новой ведущей программы «Ревизорро» станет Настасья Самбурская. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница».

В посте, который Николай Картозия разместил в социальной сети Instagram, говорится, что Самбурская обладает главным качеством, необходимым проекту. По словам Картозии, это нетерпимость к несправедливости. Кроме того, руководитель «Пятницы» обратился к поклонникам «Ревизорро», попросив их не грубить новой ведущей в интернете.

Место ведущей «Ревизорро» стало вакантным после того, как передачу покинула Елена Летучая, перешедшая на Первый канал. Ранее в пресс-службе телекомпании сообщили, что ее программа получила название «Летучий отряд».