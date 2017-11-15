В Первоуральске сбежала цирковая обезьяна

Первоуральская газета "Городские вести" опубликовала объявление о пропаже цирковой обезьяны. Нашедшему обещано серьезное вознаграждение.

«Пропала цирковая обезьяна. Порода хохлатый мангобей девочка (черная с эрокезом). Звать Анфиса. Пропала по адресу: г. Первоуральск, Проспект Ильича 32. Испугалась питард, Пуглива, но к людям тянется. Объявляется ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 50000 рублей», – говорится в объявлении.

Между тем, журналисты выяснили, что полностью идентичное объявление было опубликовано 25 мая в Саратове. Таким образом, есть основания полагать, что автор объявления преследует некие свои цели, а никакого животного, возможно, и не существует.