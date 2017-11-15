В районе Керчи терпит бедствие судно "Моряк". Члены экипажа сообщили, что они остались без продуктов и голодают. Капитан судна, идущего под флагом Палау, госпитализирован с сердечным приступом.

Пароход "Моряк" арендован украинской компанией у севастопольского собственника. Судну не дают разрешение заходить ни в один из портов.

"Сегодня кок из последнего хлеба сделал сухари, и сейчас ничего не осталось", — цитирует члена экипажа РИА Новости. Как сообщил моряк, если судну не разрешат войти в Керченский рыбный порт, экипажу придется подавать сигнал SOS.

Инспектор International Transport Workers Federation Ольга Ананьина сообщила, что судовладелец находится в Севастополе, оператором судна является украинская компания.