Перспективы деревянного домостроения - новый горизонт

Известный британский архитектор Алекс де Рийк сказал: «XVII век – эпоха камня, XVIII век – расцвет кирпича, XIX век – время металла, XX век – бетон, а XXI век станет торжеством деревянного домостроения с приходом технологии CLT».

АРХИТЕКТУРА – это искусство формирования среды обитания человека. Последнее время задачи комфортности и экологичности становятся всё более актуальными. Одной из «красок» палитры архитектора является строительный материал. 2017-й стал годом специального внимания к дереву – возобновляемому и универсальному строительному материалу. Россия занимает первое место в мире по запасам лесных ресурсов, тем не менее, в стране используется на 40% меньше древесины, чем позволяют существующие нормы.

Новое – хорошо забытое старое?

Деревянное домостроение на Российском рынке в настоящее время представлено в ограниченном сегменте частного сектора. Однако, мировая практика свидетельствует о новой волне интереса к деревянному домостроению в связи с появлением новых технологий по обработке древесины, созданию новых стройматериалов на основе древесины, таких как перекрёстный ламинат (CLT – cross laminated timber).

В США Строительный кодекс предусматривает широкие возможности для применения деревянных конструкций. В 2015 году был выпущен Национальный стандарт – спецификации для проектирования деревянных сооружений, которые включают и требования к пожароустойчивости, ветровым и сейсмическим нагрузкам. Сходные документы регламентируют деревянное домостроение в Канаде, Великобритании, Австралии и ряде других стран.

В ХХI веке архитекторы всего мира заново открывают для себя дерево. Снят запрет на деревянное домостроение в городах в Швеции, и уже в Стокгольме строятся многоэтажные жилые дома из дерева. В Соединённых Штатах Америки большая часть индивидуального жилого фонда традиционно деревянная. В Канаде и Великобритании, Германии и Новой Зеландии, Южной Корее и Китае начинают появляться жилые дома, студенческие кампусы, разнообразные общественные здания с использованием древесины, как основного строительного материала. В Норвегии был уже построен 14-этажный деревянный дом. Много строится зданий с первым этажом – подиумом из бетона или кирпича, верхние этажи деревянные. Кстати, это был популярный приём строительства в русских городах.

Новые технологии обработки древесины, новые строительные материалы обладают теми качествами, которые необходимы современному зданию – лёгкость, энергоэффективность, экологичность, сейсмо- и пожаростойкость. Действительно, это материал, который в 6 раз легче бетона, удобный в строительстве и в эксплуатации, позволяет, к тому же, оптимально просчитывать весь проектный жизненный цикл объекта – начиная от проектирования до его утилизации – а это уже необходимо при технико-экономическом обосновании строительства объекта.

Господдержка гарантирована

В сентябре 2017 года состоялся Восточный экономический Форум, на котором как раз вопросы рационального использования лесных ресурсов были затронуты на высоком уровне. Лидером в развитии деревообрабатывающей отрасли является Минпромторг России, разработавший «Стратегию развития лесопромышленного комплекса России до 2030 года».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов отметил:«Доля использования в России продукции деревянного домостроения отстаёт от показателей других стран, в том числе и потому, что в нашей стране традиционно развито малоэтажное индивидуальное жилищное строительство, в то время как в мире наряду с малоэтажным активно развивается и многоэтажное деревянное домостроение.

Поэтому Минпромторг России ставит цель расширить использование древесины в строительстве. Для этого мы планируем решить ряд ключевых проблем, которые тормозят более широкое применение продукции деревянного домостроения. Среди них – устаревшие нормативы на деревянные конструкции, отсутствие строительных нормативов для многоэтажных зданий (свыше трёх этажей), а также несовершенство нормативной базы в части пожарной безопасности и наличие так называемого серого рынка».

А далее Виктор Евтухов добавил: «Планируется увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объёме строительства на территории Российской Федерации до 20 процентов к концу 2025 года».

Деревянному домостроению в Стратегии уделяется особое внимание, и предложены меры государственной поддержки: как льготного кредитования производителей, так и законодательной поддержки.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень также особое внимание обратил на этот строительный материал: «У нас пока отношение к деревянному домостроению сложное. Сложился определённый стереотип: у людей предвзятое отношение к деревянному домостроению, может быть, потому, что раньше деревянных домов в России было очень много. Должны пройти годы, чтобы доказать, что они могут соревноваться с кирпичом, бетоном, панелью, газобетоном. Надо популяризировать дерево, как стройматериал».

В России деревянная архитектура – традиционна, имеет древнюю и славную историю, к сожалению, омрачённую пожарами. Однако, сейчас новые технологии позволяют этот недостаток исправить. Кроме того, все крупные современные пожары связаны, в основном, с органическими пластиками и лёгкими алюминиевыми конструкциями с низкой температурой плавления, синтетическими утеплителями, но главное – с невыполнением правил по пожарной безопасности.

А платформой станет НОПРИЗ!

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) в 2017 году провело работу по разработке двух сводов правил по деревянному домостроению. Это – СП «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства» и СП «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства».

Данная работа была выполнена ЦНИИСК имени Кучеренко, в котором проводятся испытания строительных материалов по всем параметрам. Сейчас завершается сбор комментариев и замечаний профессионального сообщества к этим Сводам правил.

Следующее направление, которое также требует особого внимания – это правила проектирования и строительства в сейсмоопасных районах. Преимущество деревянных конструкций неоспоримо в таких условиях. Кроме того, зона применения деревянных строительных материалов – северные территории, холодный климат.

В октябре этого года в Москве состоялась юбилейная выставка «Зодчество – 2017», и тема деревянной архитектуры прошла красной нитью через всю выставку. Традиционно свои достижения в сохранении деревянных кружев представил Томск и автор книги, собравший все достижения в сохранении неповторимого деревянного наследия этого города, – архитектор Александр Седиков.

НОПРИЗ на своей панельной дискуссии «Перспективы деревянного домостроения. Новый горизонт» постаралось собрать весь спектр возможностей деревянного домостроения, что вызвало большой интерес у профессионального сообщества. Представлены были архитектурные проекты – как российские, так и зарубежные, технологии производства и испытаний стройматериалов, обсуждались перспективы расширения рынка деревянного домостроения. Наши архитекторы и проектировщики готовы к выполнению самых сложных задач в этой сфере.

НОПРИЗ готово стать платформой для объединения интересов архитекторов и проектировщиков, производителей строительных материалов и потенциальных потребителей деревянного домостроения.

Так, один из интереснейших примеров восстановления деревянной конструкции – восстановление здания Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве после пожара. Проект реконструкции был выполнен под руководством архитектора Павла Андреева – (Моспроект-2 имени М. В. Посохина). Деревянная ферма – реплика знаменитой фермы Бетанкура с пролётом 52 метра была испытана по всем параметрам в ЦНИИСК имени Кучеренко. А при восстановлении пространства манежа – часть фермы была открыта, что придало объём и неповторимое обаяние прямоугольному пространству выставочного зала.

В России уже несколько лет существует специальная премия Архиwood, лауреатом которой в 2017 году стал восстановленный в Костромской области деревянный терем в деревне Асташево, который сейчас используется как туристический объект.

Внутренний туризм, и задачи, которые стоят по развитию въездного туризма, подразумевает значительное расширение числа туристических объектов и предъявляет требования к их коммерциализации. Принятая программа «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы (постановление Правительства РФ № 317 от 15 апреля 2014 года) основным индикатором эффективности имеет «количество коллективных средств размещения». В крупных городах активно множатся многоэтажные гостиницы из стекла и бетона, но запрос профессионалов туриндустрии – это небольшие, лёгкие, не очень дорогие гостиницы в малых населённых пунктах, в природных заказниках. Здесь есть требования и к экологичности материала, и к органичному включению в контекст среды. Незаменимым материалом в этих случаях является дерево. Построены в России гостиничные комплексы из дерева, например, в Суздале уже всемирно известная «Пушкарская слобода».Но всё равно этого недостаточно. Сейчас даже в самых маленьких населённых пунктах происходят события, которые привлекают туристов – развивается концепция «событийного туризма». Основная проблема успешного события на турплощадке – отсутствие мест для размещения.

Детские учреждения и школы также всё больше внимания уделяют созданию для детей комфортной и экологичной среды – на выставке «Built School 2017» были выставлены проекты школ и дошкольных учреждений из дерева.

Мы видим большие перспективы развития деревянного домостроения и готовы стать платформой для объединения интересов профессионального сообщества архитекторов и проектировщиков, производителей строительных материалов и потенциальных потребителей деревянного домостроения.



