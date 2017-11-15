В Волгограде запустят два моста

В скором времени волгоградцев обещают порадовать запуском в эксплуатацию двух мостов. Один должен понравиться автомобилистам, другой обнадёжить пешеходов.

Высокую степень готовности моста через реку Ахтубу, который продублирует дорогу по плотине Волжской ГЭС, отметил губернатор Андрей Бочаров. Строительство вышло на финишную прямую. Осталось завершить устройство водоотвода и укрепить склоны, смонтировать пешеходные барьеры на подъездах со стороны левого берега и освещение. Движение автотранспорта по мосту областные власти обещают открыть 20 декабря, хотя раньше планировалось это сделать уже в конце октября. Общая протяженность нового мостового комплекса - 6,5 км, чуть более двух километров из них составляют искусственные сооружения. На возведение объекта понадобилось более 90 тысяч кубометров бетона и почти 15 тысяч тонн высококачественного металла. По транспортно-эксплуатационным качествам дороге присвоена первая категория. Но официально завершенным строительство можно будет считать только в следующем году, когда строители сделают две автомобильные развязки на левом берегу Волги.

Ещё раньше – к 1 декабря обещают завершить работы на Комсомольском путепроводе, соединяющим улицу Комсомольскую и Невскую. Здесь с сентября работает новая подрядная организация, с которой заключен муниципальный контракт. С предыдущей – ООО «Аваль-Строй», занимавшейся реконструкцией моста два года, договор расторгли и даже занесли фирму в реестр недобросовестных строителей. Тем не менее, основные работы компания провела – движение по путепроводу открыли, а вот лестничные сходы и несколько других строительных работ завершены не были. Сейчас специалисты нового подрядчика демонтируют лестничные сходы и ремонтируют пролетные строения. Им предстоит установить защитные экраны парапетного ограждения, выложить асфальтобетон на тротуарах и путепроводах. После этого счастливые пешеходы смогут сокращать путь, как и прежде пользуясь параллельными лестницами.