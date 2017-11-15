Открытие Нулевой Продольной в Волгограде приурочили к празднику

Сроки открытия Нулевой Продольной Волгограда всё время разнились. Наконец, решено, что официальный старт движению по рокадной дороге будет дан 19 ноября. В этот же день начнутся торжества, посвященные началу контрнаступления в Сталинградской битве.



Это особенный и долгожданный подарок для всех автомобилистов. О необходимости дороги говорили давно, но начали её строить только в июне прошлого года. Два новых участка рокады, первый — от улицы Калинина до речпорта, второй — от танцующего моста до гостиницы «Турист» с выходом к Мамаеву кургану, соединят с отремонтированным отрезком дороги вдоль Волги.

- Введение в эксплуатацию Нулевой Продольной поможет сократить время на доставку товаров внутри города минимум на час, - с воодушевлением говорит генеральный директор транспортной компании «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. – Кроме того, она разгрузит задыхающийся от пробок проспект Ленина, а также поможет логистам выстроить более удобный график доставки, например, товаров в сети, который сейчас во многом зависит от трафика в центральной части города.

Расчетная пропускная способность новой четырехполосной трассы - до 1450 единиц транспорта в час.