Появились сообщения по делу о слежке за Джигарханяном, допросят Малахова

Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете народного артиста, режиссера, худрука Армена Джигарханяна.

Средства аудио- и видеозаписи были найдены во время обысков в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. Дело возбуждено по статье "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений", - сообщил источник "Интерфакса". Подозреваемых в деле пока нет. Официального подтверждения информации пока тоже нет.

С помощью этих видеозаписей были собраны данные о личной жизни знаменитого актера, которые потом обсуждались программе Андрея Малахова на телеканале "Россия". По данным РЕН ТВ, телеведущий Андрей Малахов будет допрошен в качестве свидетеля.

Ранее обыски прошли в квартире жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее официального представителя Ирины Мазур, - сообщало РИА Новости. Оперативники забрали из квартиры жены актера его загранпаспорт и его медицинские документы.

В квартире Мазур изъяли завещание Джигарханяна, которое Цымбалюк-Романовская оставила ей на хранение перед объездом в Грузию. Супруга Джигарханяна, которую он публично называл вором, сейчас находится в Тбилиси.

Друзья приобрели 82-летнему актеру квартиру в Москве. Теперь он не ночует в рабочем кабинете в театре.